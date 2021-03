Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Salaire, avenir… Ronald Koeman dit tout !

Publié le 20 mars 2021 à 14h00 par Th.B.

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman a justifié son beau geste sur la question de son salaire et s’est attardé sur une conversation avec Joan Laporta au sujet de son avenir en Catalogne à l’occasion d’un point presse.

Le FC Barcelone dispose d’une perle rare en tant qu’entraîneur selon Carles Tusquets, ancien président intérimaire du Barça , qui a fait passer le message suivant à la Cadena SER ces derniers jours. « Je veux qu'il reste, c'est un homme courageux, de chez nous. Il adore le club. Il a été le premier à me dire « payez-moi mon salaire quand vous le pourrez. Il mise sur les jeunes, il comprend que nous changeons de cycle et que l'architecte c'est lui ». Un témoignage fort qui a eu le mérite de toucher Ronald Koeman. De passage en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du FC Barcelone a répondu à l’ancien patron du Barça . « Je connais bien M. Tusquets. Nous avons parlé de diverses choses ces derniers temps et aussi de la question des salaires. Nous devions comprendre la situation économique et moi, en tant que membre du club, j'étais prêt à aider de n’importe quelle manière. Je le remercie pour ses paroles. Cela ne change pas grand-chose pour moi, car je suis heureux. Je ne travaille pas pour rester longtemps mais pour les culés soient heureux de l'image de l'équipe. Et pour moi, c'est la chose la plus importante ». Les propos du technicien néerlandais, qui est sous contrat jusqu’en juin 2022, devront donner le sourire aux socios du FC Barcelone et du président Joan Laporta.

« Il m'a déjà dit dans l'avion après le match à Paris qu'il a confiance en moi »