Mercato - PSG : Lionel Messi prêt à prendre une décision radicale, si…

Publié le 20 mars 2021 à 11h45 par Th.B.

Lionel Messi est en fin de contrat au FC Barcelone et pourrait gratuitement s’engager en faveur du PSG cet été. Néanmoins, la tendance serait susceptible de bien changer d’ici-là et pour une raison précise. Explications.

« Si le stade était plein, tu ne partirais pas, c’est sûr. Cette pandémie nous embête pour cela. Mais je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici » . Voici le message que Joan Laporta livrait mercredi soir lors de son investiture en tant que président du FC Barcelone. Le 9 février dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’en cas d’élection de Laporta, Lionel Messi se rapprocherait considérablement d’une prolongation de contrat plutôt qu’à un départ libre cet été. En effet, alors que le bail de Messi court jusqu’en juin prochain, le PSG et Manchester City mettraient en place leur stratégie pour accueillir le sextuple Ballon d’or. Néanmoins, le retour en forme du FC Barcelone et les jeunes prometteurs pourraient inverser la tendance dans le feuilleton Messi.

Des trophées pourraient tout faire basculer pour Messi !