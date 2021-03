Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite de Koeman envoie un message fort à Messi !

Publié le 20 mars 2021 à 7h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Interrogé sur l'avenir de son capitaine, Pedri a pris position.

Sous contrat jusqu'au 30 juin prochain, Lionel Messi peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison. Alors qu'il vient d'être nommé président du FC Barcelone, Joan Laporta ferait tout son possible pour convaincre son capitaine et numéro 10 de prolonger son contrat au sein de son club de toujours. Cette perspective réjouirait naturellement les observateurs du Barça, mais pas seulement. En effet, coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Pedri s'est positionné sur son avenir.

« J'espère que Messi restera au Barça pendant de nombreuses années »