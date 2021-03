Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une condition posée pour le retour de Guardiola ?

Publié le 20 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien qu’il soit sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2023, Pep Guardiola pourrait prendre la décision de revenir au FC Barcelone s’il était sacré champion d’Europe avec les Skyblues en C1 cette saison.

La prolongation de contrat de Pep Guardiola à Manchester City lui ferme-t-elle automatiquement les portes du FC Barcelone pour la saison prochaine ? Sur le papier, ce serait le cas puisque l’entraîneur des Skyblues est lié au leader de Premier League jusqu’en juin 2023 depuis la signature de son nouveau bail l’automne dernier. Dans les petits papiers de l’ancien candidat à la présidence du FC Barcelone, à savoir Victor Font, Guardiola aurait également une place importante dans le coeur de Joan Laporta qui ne rechignerait pas à l’idée de le voir revenir au FC Barcelone. Jusqu’ici, Laporta a toujours fait savoir que Guardiola avait un contrat et qu’il gardait une bonne relation avec le coach espagnol. Et si tout pouvait basculer en la faveur du FC Barcelone ?

Une victoire en Ligue des champions avec City synonyme d’un retour au FC Barcelone ?