Mercato - PSG : David Alaba, une opération totale à 60M€ !

Publié le 20 mars 2021 à 12h45 par T.M.

Bien que David Alaba sera libre cet été, faire venir l’Autrichien aura un prix puisque cela pourrait atteindre les 60M€. Explications.

David Alaba l’a annoncé, il ne restera pas au Bayern Munich la saison prochaine. Arrivant au terme de son contrat, l’Autrichien sera donc libre de s’engager où bon lui semble et en coulisse, la bataille est acharnée pour le joueur polyvalent. Outre le Real Madrid, qui tiendrait la corde pour Alaba, et le FC Barcelone, il faut aussi compter sur le PSG. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé, Leonardo continue de faire son forcing pour le natif de Vienne, bien que cela semble mal engagé étant donné que le principal intéressé donne sa priorité à l’Espagne.

Un gros coût pour Alaba !