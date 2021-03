Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta veut rapidement boucler un départ colossal !

Publié le 20 mars 2021 à 11h00 par B.C.

Alors qu’il n’est jamais parvenu à s’imposer au FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait être poussé vers la sortie cet été. Une décision davantage financière que sportive.

Après le départ de Neymar à l’été 2017, le FC Barcelone a décidé de frapper fort en s’attachant les services d’Ousmane Dembélé, puis de Philippe Coutinho l’hiver suivant. Deux choix qui n’ont pas vraiment été payants. Si l’international français est enfin épargné par les blessures cette saison, Philippe Coutinho est de son côté incapable de justifier le montant de son transfert, estimé à 160M€ bonus compris. Prêté au Bayern Munich la saison dernière, le Brésilien est retourné au Barça cet été mais peine à s’imposer, avec seulement 14 rencontres disputées en raison d’une rupture du ménisque externe, de quoi inciter Joan Laporta à chercher une porte de sortie pour le joueur.

Le FC Barcelone veut lâcher Coutinho