Mercato - PSG : Neymar connaît la démarche à suivre pour jouer avec Messi !

Publié le 20 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Lionel Messi aurait pris la décision de prolonger son contrat au FC Barcelone et même d’y finir sa carrière, Neymar n’aurait d’autre choix que de quitter le PSG pour rejoindre Messi au Barça s’il tenait réellement à rejouer avec lui.

Au micro d’ ESPN Argentina en décembre dernier dans la foulée de la victoire du PSG face à Manchester United, Neymar faisait un énorme appel du pied à Lionel Messi pour qu’il le rejoigne au PSG. Depuis, le nom de Messi ne cesse d’être lié au Paris Saint-Germain. Entre temps, Joan Laporta a été élu président du FC Barcelone le 7 mars dernier et a posé les bases de ses plans pour redresser le Barça dans lesquels Lionel Messi fera partie intégrante selon lui. Et alors que son contrat court jusqu’en juin prochain, Lionel Messi aurait déjà décidé de poursuivre au club culé. Obligeant Neymar à prendre une décision retentissante ?

« Si Neymar joue à nouveau avec Messi, ce sera à Barcelone »