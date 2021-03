Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Coutinho… Haaland à l’origine d’un coup de tonnerre au Barça ?

Publié le 20 mars 2021 à 12h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaite frapper un grand coup sur le marché des transferts cet été, Joan Laporta serait dans l’obligation de faire plusieurs grosses ventes pour parvenir à ses fins.

Pour se relancer la saison prochaine, et convaincre Lionel Messi que le FC Barcelone jouera les premiers rôles à la rentrée, Joan Laporta est obligé de frapper fort cet été. D’après les informations divulguées par le quotidien Sport ce samedi, le nouveau président blaugrana serait déjà passé à l’action en approchant Mino Raiola, agent d’Erling Haaland, pour évoquer la venue du Norvégien. L’attaquant de 20 ans impressionne au fil des semaines (31 buts et 30 matches) et se retrouve courtisé de toute part, de quoi rendre cette opération très compliquée et coûteuse, d’autant que les commissions d’agents s’ajouteront à l’indemnité de transfert réclamée par le Borussia Dortmund, obligeant le Barça à renflouer ses caisses.

Haaland pourrait obliger le Barça à réaliser deux grosses ventes