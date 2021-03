Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Pogba… Raiola prépare une opération colossale !

Publié le 21 mars 2021 à 17h15 par Th.B.

Voyant la colère de Paul Pogba accroître quant à son incapacité à le placer au Real Madrid malgré l’intérêt du PSG, Mino Raiola envisagerait de calmer les tensions en faisant une double opération avec Florentino Pérez. À savoir les transferts d’Erling Braut Haaland et de Pogba cet été.

Malgré la déclaration d’Ole Gunnar Solkjaer jeudi à propos de discussions avec le clan Pogba pour une éventuelle prolongation de contrat, l’avenir du champion du monde ne s’écrirait pas du côté de Manchester United. En effet, comme The Transfer Window Podcast l’assure ces dernières heures, une prolongation de contrat ne serait pas dans les plans de Paul Pogba. La priorité du principal intéressé serait de s’engager au Real Madrid, bien que Leonardo travaillerait de concert avec Mino Raiola pour qu’il dépose ses valises au PSG à l’intersaison selon Foot Mercato, soit à une année de l’expiration de son contrat. Néanmoins, la relation entre l’agent de Pogba et Florentino Pérez ne serait toujours pas au beau fixe. De quoi mettre la pression sur Raiola, Paul Pogba attendant avec impatience de pouvoir vivre son rêve en signant au Real Madrid cet été. Pour parvenir à ses fins, Raiola songerait à un coup XXL.

Raiola compterait placer Haaland ET Pogba au Real Madrid !