Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane dans ce dossier de longue date !

Publié le 21 mars 2021 à 16h00 par D.M.

Suivi par le Real Madrid et par le FC Barcelone, Fabian Ruiz susciterait également l’intérêt de l’Atlético. Mais ce dossier s’annonce complexe pour le club entraîné par Diego Simeone.

Formé au Bétis, Fabian Ruiz avait pris la décision en 2018 de quitter l’Espagne et de rejoindre l’Italie. Un choix payant puisque le milieu de terrain s’est vite installé comme un membre essentiel du Napoli. Mais ces derniers mois, son nom a été associé à plusieurs grands clubs espagnols. Calciomercato.com indiquait, il y a quelques jours, que le FC Barcelone et le Real Madrid suivaient toujours les prestations de Fabian Ruiz. Actuel leader de la Liga, l’Atlético aurait également coché le nom du joueur, âgé de 24 ans.

L'Atlético suivrait Fabian Ruiz, mais...