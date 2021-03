Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes interpelle Neymar et Mbappé pour leur avenir !

Publié le 21 mars 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar, Leandro Paredes espère que les deux joueurs sigeront, prochainement, un nouveau contrat avec le PSG et resteront la saison prochaine en Ligue 1.

Arrivés en 2017 au PSG, Kylian Mbappé et Neymar ont des destins similaires. Les deux joueurs n'ont pas encore fixé leur avenir. Sous contrat jusqu’en 2022, les deux stars parisiennes discutent avec Leonardo depuis des mois et un dossier est plus avancé que l’autre. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 19 mars dernier, Neymar devrait rester au PSG et signer prochainement un nouveau contrat avec le club parisien. Celui-ci devrait s’étendre jusqu’en 2026. Un accord total n’est plus très loin et l’officialisation pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Tout sauf une surprise pour Neymar qui a tourné la page de son transfert avorté au FC Barcelone durant l’été 2019 et qui se plait aujourd’hui en France. « Je suis heureux au PSG aujourd’hui. Je veux y rester. Je me sens bien, je me suis adapté. Je ne sais pas si c’est moi ou l’environnement qui a changé mais aujourd’hui, je me sens bien » avait-il confié lors de l’émission Sept à Huit . Lors de ce même entretien, l’international brésilien s’était également prononcé sur l’autre dossier chaud de Leonardo : « Je veux rester et j’espère que Kylian restera aussi ». Selon nos informations, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir, mais à en croire la presse espagnole, l’international français redouterait l’arrivée possible de Lionel Messi lors du prochain mercato estival et pourrait décider de rejoindre le Real Madrid. Le champion du monde devrait donner sa réponse à Leonardo dans les prochains jours, mais il est poussé à rester au PSG par ses partenaires.

Après Verratti, Paredes donne son avis sur les dossiers Neymar et Mbappé