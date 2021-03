Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le Real Madrid et Paris, Pogba a tranché !

Publié le 21 mars 2021 à 15h15 par Th.B.

Rêvant de porter le maillot du Real Madrid sur ses épaules, Paul Pogba ferait le forcing auprès de Mino Raiola pour que cette opération se concrétise. De quoi jeter un froid sur les plans du PSG avec le Français. Mais tout ne semble pas joué entre le Real Madrid et Pogba. Explications.

Et si Mino Raiola jouait un sale tour à Leonardo ? Ces derniers temps, le nom de Paul Pogba a de nouveau été lié au Paris Saint-Germain. Le champion du monde voit son contrat à Manchester United expirer en juin 2022 et ne devrait pas le prolonger comme Duncan Castles, journaliste du Times , l’a fait savoir ces dernières heures. Foot Mercato révélait de son côté la semaine dernière que les discussions entre Mino Raiola et Leonardo auraient déjà débutées, l’agent du Français recherchant un nouveau point de chute pour lui. Mais ce point de chute en question ne devrait finalement pas être le PSG.

Pogba n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid, mais…