Mercato - Real Madrid : Benzema aurait pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 21 mars 2021 à 11h00 par Th.B.

Ayant clairement fait savoir qu’il était prêt à prolonger son contrat au Real Madrid, Karim Benzema ne compterait pas pour autant s’asseoir sur le banc merengue. Et la potentielle arrivée d’Erling Braut Haaland rebattrait les cartes pour sa fin de sa carrière.

« Ma prolongation ? Mon plan est de prendre jour après jour, match après match. Ma porte est ouverte et si le président veut me prolonger, je suis là. C’est le meilleur club du monde ». De passage en conférence lundi à quelques heures du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions finalement remporté 3 buts à 1 par le Real Madrid face à l’Atalanta, Karim Benzema faisait savoir en conférence de presse que sa porte était toujours ouverte si Florentino Pérez avait l’intention de prolonger son contrat. Arrivé en 2009 à la Casa Blanca , Benzema voit son engagement contractuel prendre fin en juin 2022. De quoi permettre à l’OL de suivre avec attention l’évolution de la situation du joueur formé au club rhodanien. Et bien qu’il aurait fait savoir en interne à ses coéquipiers qu’il comptait raccrocher les crampons au Real Madrid selon Frédéric Hermel, Karim Benzema pourrait bien changer ses plans.

Benzema sur le départ en cas de transfert d’Haaland au Real ?