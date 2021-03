Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Ronald Koeman lié à celui… de Lionel Messi ?

Publié le 21 mars 2021 à 10h00 par Th.B.

Bien que leurs contrats avec le FC Barcelone n’expirent pas au même moment, l’un en juin prochain et l’autre en 2022, Lionel Messi et Ronald Koeman seraient susceptibles de tous les deux quitter le Barça cet été si l’équipe première ne remplissait pas une condition d’ici la fin de la saison.

Le FC Barcelone n’aurait d’yeux que pour la prolongation de Lionel Messi en l’état. Et ce n’est pas le discours d’investiture du nouveau président Joan Laporta qui assurera le contraire. En effet, mercredi soir, Laporta a fait savoir qu’il aimait Messi et que le FC Barcelone aimait aussi son capitaine et qu’il ferait tout son possible pour qu’il accepte de prolonger son contrat. Pour rappel, l’engagement contractuel de Messi envers le FC Barcelone prend actuellement fin au mois de juin. Malgré l’élection de Joan Laporta aux présidentielles, le flou règne toujours autour de l’avenir du sextuple Ballon d’or qui avait communiqué sa volonté de quitter le Barça à ses anciens dirigeants via un burofax en août dernier. La situation a depuis évolué, mais Lionel Messi ne resterait au FC Barcelone qu’à une seule condition.

En cas de l’absence de titres, Messi et Koeman ne seraient plus au Barça cet été !