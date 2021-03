Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour une pépite de Pochettino !

Publié le 21 mars 2021 à 9h15 par K.V.

Alors que le PSG ne peut que constater l'exode de ses talents, les dirigeants aimeraient parvenir à convaincre Nesta Zahui de prolonger l'aventure parisienne.

La fuite des talents ? Au Paris Saint-Germain, le phénomène est connu, voire récurrent ces derniers temps, au plus grand dam d'un certain Leonardo, qui tente tant bien que mal de retenir les jeunes pépites du club de la capitale. Malgré cela, nombreux sont ceux qui ont fait leurs valises, comme en témoignent les départs de Tanguy Kouassi et d'Adil Aouchiche l'été dernier. Dernièrement, le défenseur central de 17 ans Soumaila Coulibaly a refusé de signer son premier contrat pro avec le PSG et s'est engagé avec le Borussia Dortmund. Pour éviter que de nouveaux cas viennent aggraver cette dynamique inquiétante, les dirigeants du PSG auraient pris la décision de passer à la vitesse supérieure pour une autre de leurs pépites.

Nesta Zahui, pépite prioritaire ?