Mercato - PSG : Neymar pourrait rendre un grand service à Leonardo avec Depay !

Publié le 21 mars 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Memphis Depay afin de renforcer son secteur offensif cet été, le club de la capitale pourra compter sur le soutien de Neymar s’il décide à passer à l’action de manière concrète dans le dossier.

Memphis Depay sera sans doute l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et pour cause, tandis que son contrat à l’OL expirera le 30 juin prochain, l’international néerlandais se dirige droit vers un départ libre dans la mesure où il ne souhaiterait pas y prolonger son bail. Fort logiquement, cette situation aurait mis en alerte plusieurs clubs européens désireux de s’attacher ses services sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. Parmi ceux-ci figurerait le FC Barcelone, mais aussi le PSG. Le club de la capitale serait en effet prêt à recruter Memphis Depay pour renforcer son attaque même si, pour l’heure, il ne ferait pas de sa venue une priorité.

Neymar, le facteur clé pour convaincre Memphis Depay de rejoindre le PSG ?