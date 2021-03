Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a trouvé l’attaquant idéal pour l’été prochain !

Publié le 21 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OL, Memphis Depay figurerait plus que jamais sur les tablettes du PSG, d’autant que l’attaquant néerlandais présente l’avantage d’être gratuit et très polyvalent.

« Pour Memphis, je rêve qu’il accepte notre proposition qui est toujours d’actualité. Il apporte tellement, il est impliqué directement sur 23 buts. La proposition restera là, et si nous sommes champions pourquoi pas ' », confiait récemment Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, affichant donc son souhait de faire prolonger Memphis Depay à la dernière minute avant que ce dernier ne parte libre en juin prochain. Mais l’opération s’annonce relativement compliquée pour l’OL, d’autant que Depay multiplie les prétendants XXL sur le marché.

Le PSG ne lâche rien pour Depay

Et le PSG en fait partie ! Comme l’a indiqué Le Parisien samedi, Leonardo songerait plus que jamais à recruter Memphis Depay, surtout si Kylian Mbappé et/ou Julian Draxler venaient à quitter le Parc des Princes cet été. L’attaquant de l’OL présente deux avantages de taille pour le directeur sportif du PSG : il sera libre, et sa polyvalence sur le front de l’attaque pourrait s’avérer très précise. Affaire à suivre…