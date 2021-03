Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite… La vente est toujours annoncée !

Publié le 21 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Le journaliste Thibaud Vézirian, qui ne cesse de clamer depuis plusieurs semaines que la vente de l’OM au prince saoudien Al-Walid bin Talal est déjà actée, en a remis une couche sur le sujet.

Un sujet fait rage depuis maintenant quelque temps autour de l’OM : Frank McCourt s’apprête-t-il vraiment à vendre le club phocéen ? Malgré les nombreux démentis du propriétaire américain, le journaliste Thibaud Vézirian continue d’assurer que McCourt a d’ores et déjà bouclé le deal avec Al-Walid bin Talal, prince saoudien, et que la vente de l’OM devrait bientôt être officialisée. Dans un live Twitch sur la chaine de Massilia_Football vendredi soir, Vézirian s’est de nouveau exprimé sur la vente de l’OM.

« J’en parlerai quand ce sera officiel »