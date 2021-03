Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les plans de Laporta se compliquent pour la succession de Koeman !

Publié le 20 mars 2021 à 21h30 par B.C.

Alors que Joan Laporta s’intéresserait à Julian Nagelsmann en cas de départ de Ronald Koeman, l’AS Roma aurait fait de l’Allemand sa priorité.

L’avenir de Ronald Koeman reste encore incertain. Même si le vestiaire apprécie le Néerlandais, Joan Laporta n’écarterait pas l’idée de remplacer l’actuel entraîneur du FC Barcelone et aurait déjà une idée en tête pour sa succession. D’après les récentes informations de la Cadena SER , Julian Nagelsmann serait en effet très apprécié par le nouveau président blaugrana. L’entraîneur de 33 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Leipzig, est l’un des entraîneurs à la mode et se verrait bien rejoindre une plus grosse écurie à l’avenir. Mais le Barça n’est pas le seul intéressé par l’Allemand puisque Tottenham songerait également à lui pour remplacer José Mourinho, et il en serait de même pour l’AS Rome.

Nagelsmann, priorité de la Roma ?