Mercato - Barcelone : Koeman et Laporta vont passer à l’action pour le recrutement !

Publié le 20 mars 2021 à 16h10 par T.M.

Malgré des finances dans le rouge, le FC Barcelone devrait être actif cet été sur le mercato. Un recrutement qui pourrait d’ailleurs se décider dans les prochains jours.

Au FC Barcelone, un nouveau projet peut enfin débuter. Elu président, Joan Laporta tâchera à remettre le club catalan sur de bons rails. Et cela passera par plusieurs changements au sein de l’effectif de Ronald Koeman. Alors que la priorité est de retenir Lionel Messi, d’autres joueurs seront en revanche poussés vers la sortie afin de financer le recrutement XXL envisagé par Laporta, qui rêverait notamment de David Alaba et Erling Braut Haaland. Le mercato estival du Barça s’annoncerait donc mouvementé et on pourrait y voir un peu plus clair à ce sujet…

« Nous aurons le temps de parler sur le futur de cette équipe »