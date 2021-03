Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, Real Madrid… Le feuilleton Haaland réglé pour 120M€ ?

Publié le 20 mars 2021 à 14h30 par B.C.

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta souhaiterait mettre la main sur Erling Haaland dès cet été et aurait approché son agent Mino Raiola. Le club culé n’est pas le seul à vouloir frapper un grand coup avec le Norvégien, et même si le Borussia Dortmund souhaiterait conserver son phénomène, un transfert pourrait bien être d’actualité pour ce dernier. Explications.

Les qualificatifs manquent à l’appel pour évoquer Erling Haaland. À seulement 20 ans, le Norvégien affiche des statistiques impressionnantes et enchaîne les buts sous le maillot du Borussia Dortmund. Depuis son arrivée en janvier 2020, Haaland totalise 47 réalisations en 48 matches, dont 31 buts cette saison. Des prestations qui ne sont évidemment pas passées inaperçues sur le Vieux Continent. L’attaquant est aujourd’hui l’un des joueurs les plus courtisés et devrait animer le prochain mercato estival. Les cadors de Premier League, à l’instar de Chelsea, Liverpool et des deux Manchester, s’intéresseraient de près à lui, tout comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Les Blaugrana seraient d’ailleurs passés à l’action.

Le Barça passe à l’action, le Real Madrid et Manchester City sont également positionnés

Ce samedi, le quotidien Sport révèle en effet que Joan Laporta s’est entretenu avec Mino Raiola pour évoquer l’avenir d’Erling Haaland. L’opération s’annonce compliquée, mais le nouveau président du FC Barcelone est déterminé à mettre la main sur un joueur majeur cet été afin de relancer le club culé la saison prochaine. Haaland est ainsi la priorité de Laporta, qui pourrait user de ses excellentes relations avec Raiola pour parvenir à ses fins. Une nouvelle fois, l’aspect financier apparaît comme le grand obstacle du FC Barcelone pour se relancer, puisque les Blaugrana ont besoin de rééquilibrer leurs comptes avant de passer concrètement à l’action pour le joyau de 20 ans. Selon le média espagnol, deux ventes importantes sont nécessaires afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale, mais le temps presse puisque le Real Madrid et Manchester City se seraient également positionnés. Reste désormais à connaître la volonté exacte du Borussia Dortmund.

Une clause libératoire qui pose problème