Mercato - Barcelone : Laporta se heurte à un mur pour le remplaçant de Koeman !

Publié le 20 mars 2021 à 15h10 par Th.B.

Candidat sérieux à la succession de Ronald Koeman aux yeux du président Joan Laporta, Julian Nagelsmann pourrait ne pas rejoindre le FC Barcelone, mais plutôt Tottenham. L’Allemand serait particulièrement intéressé par le challenge londonien.

Julian Nagelsmann répondrait aux critères de sélection de Joan Laporta pour entraîner le FC Barcelone. Nouveau président élu du Barça le 7 mars dernier, Laporta placerait toujours sa confiance en Koeman, mais à terme, le technicien néerlandais pourrait céder sa place, son contrat courant jusqu’en juin 2022. Et pour remplacer Koeman, Joan Laporta songerait entre autres à Nagelsmann. Néanmoins, le coach du RB Leipzig figurerait dans les petits papiers du Real Madrid et du Bayern Munich notamment. Mais pas seulement.

Nagelsmann emballé par Tottenham ?