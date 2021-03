Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à tenter un coup à 30M€ ?

Publié le 20 mars 2021 à 17h00 par D.M.

Désireux de renforcer le groupe de Ronald Koeman, le FC Barcelone aurait activé plusieurs pistes offensives et suivrait notamment les prestations d'Alexander Isak, sous contrat jusqu'en 2024 avec la Real Sociedad.

Désormais élu au poste de président du FC Barcelone, Joan Laporta va se pencher sur le recrutement et notamment sur le prochain mercato estival. Le président catalan aura pour mission de renforcer l’effectif de Ronald Koeman notamment le poste de défenseur central et d'attaquant. Selon Sport , Laporta aurait commencé à avancer sur certains dossiers et notamment sur celui d’Erling Braut Haaland. Le dirigeant blaugrana aurait contacté l’agent du joueur, Mino Raiola, afin d’évoquer une possible arrivée du membre du Borussia Dortmund. Mais en cas d’échec dans ce dossier, le FC Barcelone pourrait concentrer ses efforts sur un ancien joueur du club allemand.

Le dossier Alexander Isak fixé à 30M€