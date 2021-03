Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite de Koeman sort du silence sur son avenir !

Publié le 20 mars 2021 à 16h00 par D.M.

Oscar Mingueza s’est prononcé sur son avenir au FC Barcelone, alors que club catalan serait disposé à activer la clause de renouvellement automatique présente dans son contrat et qui lui permettra de le conserver jusqu'en 2023.

Formé à la Masia, Oscar Mingueza s’est fait une place cette saison au sein de l’effectif de Ronald Koeman. Le joueur de 21 ans s’impose comme un titulaire en puissance et le FC Barcelone devrait prochainement se pencher sur son cas. En effet, le défenseur central voit son contrat expirer à la fin de la saison, mais le club catalan a la possibilité de prolonger automatiquement son contrat et de le conserver jusqu’en 2023. Oscar Mingueza devrait prochainement s’entretenir avec son nouveau président, Joan Laporta, afin de discuter de son avenir comme il l’a confirmé lors d’un entretien accordé à la presse catalane.

« Il y a un nouveau président et je suppose que nous allons discuter »