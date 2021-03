Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City... Une tendance claire pour l'avenir de Messi ?

Publié le 20 mars 2021 à 9h30 par D.M.

Lionel Messi n'aurait toujours pris aucune décision concernant son avenir, mais il se sentirait de plus en plus à l'aise au sein du club catalan. Suffisant pour prolonger son contrat ?

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta va pouvoir se pencher sur les dossiers brûlants et notamment celui de l’avenir de Lionel Messi. L’attaquant argentin voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et la possibilité qu’il quitte gratuitement la Catalogne à l’intersaison existe. Déjà proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Messi s’interrogerait sur son avenir au FC Barcelone et pourrait décider de changer d’air cet été. Mais selon la presse espagnole, la Pulga pourrait bien décider de rester au sein de la formation blaugrana et de prolonger son bail.

Messi parti pour prolonger ?