Mercato - Barcelone : Cette révélation surréaliste à 93M€ sur le transfert de Coutinho !

Publié le 20 mars 2021 à 15h00 par D.M.

En janvier 2018, Philippe Coutinho quittait Liverpool pour rejoindre le FC Barcelone. Et durant les négociations, une clause surprenante aurait été insérée dans le contrat du Brésilien.

Après le départ de Neymar au PSG en 2017, le FC Barcelone n’avait pas regardé à la dépense pour faire oublier le départ de la star brésilienne. Quelques jours après le départ de l’international auriverde, la formation blaugrana réussissait à attirer Ousmane Dembélé contre un chèque de 135M€. En janvier 2018, le FC Barcelone continuait ses emplettes en s’offrant Philippe Coutinho pour un transfert estimé à 145M€. Un pari qui ne s’est pas avéré payant pour le club catalan. Le jouer brésilien n’a jamais convaincu et un départ lors du prochain mercato estival ne serait pas exclu selon les informations de Sport.

Le FC Barcelone dans l'incapacité de piocher chez les Reds ?