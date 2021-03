Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mattia De Sciglio revient sur son transfert avorté au PSG !

Publié le 21 mars 2021 à 0h45 par T.M.

Proche d’être échangé avec Layvin Kurzawa en janvier 2020, Mattia De Sciglio n’a finalement pas rejoint le PSG. Un moment sur lequel est revenu l’Italien, aujourd’hui à l’OL.

L’été dernier, le PSG décidait finalement de prolonger le contrat de Layvin Kurzawa. Cela était pourtant loin d’être gagné pour l’international français que tout le monde annonçait sur le départ. Et cela faisait plusieurs mois que le latéral gauche était envoyé loin du PSG. Dès janvier 2020, Kurzawa était proche de quitter le club de la capitale. En effet, Leonardo était à deux doigts de l’envoyer à la Juventus et de récupérer en échange Mattia De Sciglio. Toutefois, au dernier moment, l’affaire a capoté.

« J’étais vraiment sur le point de signer à Paris »