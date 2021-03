Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Donnarumma se confirme pour Leonardo !

Publié le 20 mars 2021 à 20h10 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Gianluigi Donnarumma discute depuis plusieurs mois avec l’AC Milan pour prolonger. Cependant, les deux parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, et la direction commencerait sérieusement à anticiper son départ cet été. Ce qui pourrait arranger les affaires du PSG.

Malgré la forme resplendissante de Keylor Navas, Leonardo n’écarterait pas la possibilité de miser sur un nouveau gardien plus jeune cet été. Le directeur sportif du PSG souhaite miser en priorité sur des joueurs libre de tout contrat afin de faire face à cette crise du Covid-19, et le bail de Gianluigi Donnarumma arrive justement à terme. L’international italien est dans le collimateur de Leonardo depuis un certain, et sa situation contractuelle pourrait ainsi inciter le PSG à passer à l’action. L’AC Milan souhaite malgré tout conserver son gardien, mais les discussions traînent en longueur, de quoi susciter l’inquiétude en interne.

L’AC Milan prépare déjà un éventuel départ de Donnarumma