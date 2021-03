Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola veut jouer un sale tour à Zidane…

Publié le 20 mars 2021 à 19h00 par Th.B.

Au coude à coude avec le Real Madrid pour le recrutement d’Erling Braut Haaland, Manchester City aurait pris une grande décision pour le buteur du Borussia Dortmund. Explications.

Comme Marca et SPORT l’ont assuré ce samedi, Erling Braut Haaland figurerait tout en haut des listes prioritaires du Real Madrid et du FC Barcelone. À tout juste 20 ans, l’international norvégien qui empile les buts au Borussia Dortmund serait susceptible de mettre le feu sur le marché à l’approche du prochain marché des transferts. Et les deux géants espagnols ne sont pas les uniques destinations probables d’Haaland. En Premier League, la cote du fils d’Alf-Inge Haaland, ancien défenseur de Manchester City, est très importante. Que ce soit Manchester United, Chelsea et Manchester City, Erling Braut Haaland aurait également l’embarras du choix.

Entre Haaland et Kane, Guardiola trancherait pour le Norvégien