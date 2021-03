Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mbappé ou Haaland ? Une pépite de Koeman se prononce !

Publié le 20 mars 2021 à 10h00 par D.M.

Pedri a été interrogé sur ls rumeurs de transferts et notamment sur une possible arrivée d’Erling Braut Haaland ou de Kylian Mbappé au FC Barcelone.

Intronisé président du FC Barcelone, Joan Laporta compte frapper fort lors du prochain mercato estival. Le dirigeant voudrait renforcer considérablement l’effectif de Ronald Koeman et souhaiterait notamment recruter Erling Braut Haaland. Selon les informations de Sport, Laporta aurait commencé à discuter avec l’agent de l’attaquant, Mino Raiola, au sujet du joueur du Borussia Dortmund. Durant la campagne présidentielle, l’homme de 58 ans n’avait pas non plus exclu une offensive pour tenter de recruter Kylian Mbappé, annoncé du côté du Real Madrid. « Mbappé et Haaland ? Le Barça est toujours capable de recruter de grands joueurs » avait-il confié en février dernier.

« Il faut chercher le bien du club »