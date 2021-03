Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès s’enflamme pour Keylor Navas !

Publié le 19 mars 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Auteur d’une nouvelle performance XXL mercredi soir avec le PSG face au LOSC, Keylor Navas a été encensé par Pierre Ménès.

Une semaine après son match décisif face au FC Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des Champions (1-1) et durant lequel il avait réalisé pas moins de 9 parades, Keylor Navas a remis ça mercredi soir en Coupe de France contre le LOSC (3-0). Comme face au Barça, le gardien costaricien a repoussé un penalty, et a donc permis au PSG comme le souligne Pierre Ménès sur son blog.

« Il a encore sorti une prestation de niveau C1 »