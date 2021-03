Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme constat sur la vente de l'OM !

Publié le 20 mars 2021 à 20h15 par A.D.

En pleine crise cette saison, l'OM serait sur le point d'être vendu selon Thibaud Vézirian. Interrogé sur le sujet, David Aiello a estimé qu'il n'y avait pas de fumée sans feu.

La saison de l'OM est pleine de rebondissements. Alors que les résultats sportifs marseillais sont en dents de scie, plusieurs incidents extra-sportifs sont venues mettre de l'huile sur le feu. Après les débordements de supporters à la Commanderie, André Villas-Boas a lâché une véritable bombe lors de sa dernière conférence de presse. Pas du tout satisfait du mercato hivernal de l'OM, le coach portugais s'en est pris à sa direction et en particulier à Pablo Longoria. Et pour apaiser les tensions et remettre de l'ordre à l'OM, Frank McCourt a décidé de remplacer André Villas-Boas par Jorge Sampaoli et de faire de Pablo Longoria son nouveau président, tandis que Jacques-Henri Eyraud a intégré le conseil de surveillance. Mais à en croire Thibaud Vézirian, Frank McCourt ne devrait pas en rester là, puisqu'il aurait accepté de vendre l'OM à la holding du prince saoudien Al-Walid bin Talal. Et alors que l'officialisation devait être imminente, cette information ne semble pas se confirmer. Toutefois, comme l'a indiqué David Aiello, cela ne veut pas dire que la vente de l'OM ne va pas aboutir.

«Il n'y a pas de fumée sans feu»