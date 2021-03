Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a les idées claires pour la succession de Mandanda !

Publié le 20 mars 2021 à 17h15 par D.M.

Selon Rolland Courbis, l’OM voudrait bien recruter, lors du prochain mercato estival, un jeune gardien qui viendra remplacer Yohann Pelé en fin de contrat et qui pourrait prendre, à terme, la succession de Steve Mandanda.

Le poste de gardien de but à l'OM devrait connaître quelques changements lors du prochain mercato estival. Agé de 38 ans, Yohann Pelé voit son contrat arriver expirer en juin prochain et pourrait mettre un terme à sa carrière. Pablo Longoria voudrait également préparer la succession de Steve Mandanda, sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM et âgé de 35 ans. « Il a été prolongé, tout comme Dimitri Payet, jusqu’en 2024. Effectivement, Pablo Longoria, des derniers échos que l’on a, est très actif sur le dossier d’un nouveau gardien. Il s’agirait d’un accompagnement pour Steve Mandanda avant que ce gardien devienne un vrai numéro un » a confié le journaliste de RMC Florent Germain.

« Je sais que l'OM a l'idée de recruter un gardien plutôt jeune »