Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nasser Larguet en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 20 mars 2021 à 16h45 par T.M.

Annoncé sur le départ, Nasser Larguet a tenu à répondre aux rumeurs concernant son avenir à l’OM.

Après avoir assuré l’intérim sur le banc de l’OM pendant un mois, Nasser Larguet a laissé sa place à Jorge Sampaoli et a retrouvé ses fonctions au sein du centre de formation phocéen. Toutefois, la question de son avenir a animé les rumeurs ces derniers jours. Récemment confirmé à la tête du centre de formation de l’OM, Nasser Larguet était pourtant vivement annoncé sur le départ, notamment pour filer du côté de Caen. Quelle est alors la vérité ? Le principal intéressé s’est expliqué.

« À l'heure où je vous parle, ma volonté est de poursuivre à l’OM »