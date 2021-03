Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Raiola… Haaland rendrait une fière chandelle à Leonardo !

Publié le 20 mars 2021 à 14h15 par Th.B.

Leonardo ferait du recrutement d’un milieu relayeur une priorité pour le mercato estival. Et grâce à Erling Braut Haaland, le PSG verrait ses chances de recruter Paul Pogba augmenter. Explications.

Paul Pogba est de retour dans les petits papiers de Leonardo. C’est du moins l’information que Foot Mercato divulguait samedi dernier. Le directeur sportif du PSG aurait noué les premiers liens avec Mino Raiola dans le cadre d’un potentiel transfert cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat à Manchester United. Entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer révélait en conférence de presse jeudi qu’il existait des discussions avec le clan Pogba pour sceller son avenir à Old Trafford. The Daily Telegraph confiait dans la foulée qu’un certain optimisme était à noter dans cette opération du côté de United. Néanmoins, une vente de Pogba pourrait être effectuée cet été.

Pogba sur le départ de Manchester contre une arrivée d’Haaland à United ?