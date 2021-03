Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se confirme pour Pogba !

Publié le 20 mars 2021 à 12h15 par D.M.

Alors qu'il intéresserait le PSG, Paul Pogba pourrait retourner à la Juventus la saison prochaine. Le club italien l'apprécierait et une offre devrait être transmise dans les prochaines semaines.

« Je pense que tout le monde dans l'équipe, y compris Paul, se concentre sur le fait de faire aussi bien que possible cette saison. Je ne pense pas que l'énergie soit utilisée sur les spéculations. Bien sûr, nous avons eu des discussions et des entretiens. Quand vous voyez Paul jouer comme ce soir, quand vous le voyez revenir à l'entraînement… Il se soucie de nous » déclarait Ole Gunnar Solskjaer ce jeudi après la rencontre face à l’AC Milan. Malgré les déclarations de Mino Raiola, Manchester United espèrerait toujours conserver Paul Pogba dans son effectif la saison prochaine. Et selon The Telegraph , le milieu de terrain serait désormais prêt à rester chez les Red Devils , malgré l’intérêt du PSG, mais aussi de la Juventus.

La Juventus va passer à l'action dans le dossier Pogba