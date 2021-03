Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent aurait tourné pour Paul Pogba…

Publié le 20 mars 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors qu’il entre dans l’ultime phase de son contrat, courant jusqu’en juin 2022, Paul Pogba ne se dirigerait plus nécessairement vers un départ de Manchester United. Une prolongation serait possible, de quoi compliquer la tâche de Leonardo et du PSG.

« Je pense que tout le monde dans l'équipe, y compris Paul, se concentre sur le fait de faire aussi bien que possible cette saison. Je ne pense pas que l'énergie soit utilisée sur les spéculations. Bien sûr, nous avons eu des discussions et des entretiens. Quand vous voyez Paul jouer comme ce soir, quand vous le voyez revenir à l'entraînement… Il se soucie de nous, on voit à quel point il aime jouer et à quel point nous pouvons bénéficier de sa présence ici » . En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a fait passer ce message précis dans la foulée de la qualification de Manchester United en Ligue Europa après la victoire sur le Milan AC. Paul Pogba a d’ailleurs marqué l’unique but de la rencontre, une réalisation au combien importante pour garder en vie les espoirs des Red Devils en C3. Marcus Rashford l’assurait clairement en conférence de presse : une victoire finale en Ligue Europa est l’objectif annoncé. Et un potentiel sacre des Red Devils ne serait pas obligatoirement l’ultime trophée remporté par Paul Pogba.

Une prolongation en bonne voie ?