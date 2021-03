Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lirola afficherai un souhait fort pour son avenir !

Publié le 20 mars 2021 à 18h15 par A.D.

Prêté avec option d'achat à l'OM, Pol Lirola aimerait voir Pablo Longoria faire le nécessaire pour le conserver à l'issue de la saison.

Privé de Bouna Sarr depuis son transfert vers le Bayern l'été dernier, l'OM a misé sur Pol Lirola pour le remplacer numériquement. Lors du dernier mercato hivernal, le club phocéen est tombé d'accord avec la Fiorentina pour le prêt avec option d'achat du défenseur espagnol. Une option d'achat d'environ 12M€ qui n'est pas automatique comme l'a expliqué le joueur lui-même. « Si l’option d’achat de mon prêt est automatique ? Non, c’est une option d’achat classique. Si à la fin de saison l’OM veut me garder, il faudra négocier avec la Fiorentina » , a précisé Pol Lirola dans les colonnes de La Provence il y a quelques jours.

Pol Lirola voudrait rester à l'OM