Mercato - Real Madrid : Un nouveau grand danger à prévoir pour l’avenir de Zidane ?

Publié le 20 mars 2021 à 18h10 par H.G.

Alors qu’il est fréquemment annoncé que l’avenir de Zinedine Zidane pourrait s’écrire loin du Real Madrid au terme de cette saison 2020/2021, un homme serait justement intéressé par la perspective de prendre la suite du technicien français.

Revenu au Real Madrid en 2019 après un premier passage auréolé de trois succès en Ligue des Champions, Zinedine Zidane ne vit pas une saison 2020/2021 des plus tranquilles sur le banc madrilène. En effet, en raison de l’inconstance affichée par ses hommes ainsi que du jeu peu reluisant pratiqué par son équipe, le technicien français verrait son avenir s’écrire en pointillés. Plus encore, il aurait même sauvé sa tête par deux fois cette saison. Par conséquent, il ne serait pas à écarter que l’aventure de Zinedine Zidane au Real Madrid s’interrompe au terme de cet exercice. Et visiblement, Joachim Löw pourrait être prêt à sauter sur cette opportunité.

Joachim Löw lorgnerait sur le poste de Zinedine Zidane !