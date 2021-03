Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Larguet sur la succession de Villas-Boas !

Publié le 20 mars 2021 à 16h15 par T.M.

Ayant remplacé André Villas-Boas au pied levé sur le banc de l’OM, Nasser Larguet a été le premier surpris de ce qui est arrivé avec le Portugais.

Le 2 février dernier, la terre a tremblé à l’OM. En effet, André Villas-Boas a été l’auteur d’une conférence de presse fracassante, poussant notamment un coup de gueule sur l’arrivée d’Olivier Ntcham. Alors que le Portugais révélait avoir remis sa démission à sa direction, l’OM avait décidé de contre-attaquer en le mettant à pied. Pour remplacer Villas-Boas sur le banc phocéen, c’est Nasser Larguet qui a assuré l’intérim pendant un peu plus d’un moins, le temps de faire venir Jorge Sampaoli.

« Je ne pensais pas qu'André Villas-Boas arrêterait »