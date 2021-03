Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Sponsors, Landreau... Un incroyable projet monté pour la succession de Kita ?

Publié le 20 mars 2021 à 13h30 par D.M. mis à jour le 20 mars 2021 à 13h43

Certains sponsors du FC Nantes ne seraient pas contre un départ de Waldemar Kita et voudraient s’associer à un éventuel projet de reprise. Mais l’homme d’affaires franco-polonais n’a pas l’intention de passer la main.

Cette saison de Ligue 1 est décidément bien différente. Avec la crise sanitaire, les habitudes sont bousculées et l’incertitude règne au sein de plusieurs équipes historiques de l’Hexagone. En effet, plusieurs dirigeants sont annoncés sur le départ à l’instar de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer à l’ASSE, de Frank McCourt à l’OM, mais aussi de Waldemar Kita au FC Nantes. Contesté depuis de nombreuses années, l’homme d’affaires franco-polonais pourrait être poussé vers la sortie. Cible de nombreuses critiques, le responsable aurait envoyé un courrier aux sponsors du club pour leur demander de continuer à le soutenir. Mais comme indiqué par Philippe Plantive, président de l’entreprise Proginov, Waldemar Kita devrait passer le flambeau : « On est dans une phase de transition et de transmission. Ce n’est pas un putsch. On respecte Waldemar. Il a été un excellent président économique du club, à la hauteur des enjeux financiers de la Ligue 1. Waldemar est en train de gérer sa sortie, qui durera six mois, un an, deux ans… mais elle est inéluctable ».

« On sait qu’à un moment donné, Kita va passer la main »

Président de l’entreprise Proginov et chef de file de cette initiative des sponsors, Philippe Plantive a détaillé le projet. Il ne souhaite pas racheter le FC Nantes, mais voudrait, au même titre que les autres sponsors, être un acteur majeur du prochain projet mis en place. « Nous n’avons fait aucune proposition à Waldemar. On ne lui a jamais dit qu’on voulait racheter le club. Mais on lui a fait connaître la mobilisation des sponsors. On sait qu’à un moment donné, M. Kita va passer la main et nous voulons faire savoir au futur acquéreur qu’il ne pourra pas jouer au FC Nantes sans les sponsors ni les supporters. Notre volonté est de fédérer des gens enracinés dans le territoire pour se poser en solution. Si Waldemar Kita se décide à vendre, nous devons nous tenir prêts… Dans une gouvernance partagée, on aimerait détenir une minorité de blocage, à hauteur de 33 %, aux côtés d’un investisseur majoritaire » a-t-il confié dans des propos rapportés par Ouest-France . Un projet dans lequel pourrait être impliqué Mickaël Landreau, visage emblématique du FC Nantes : « C'est une figure incontournable. Imaginer un projet de reprise sans Landreau serait une erreur aujourd’hui. J’ai été séduit par les idées qu’il porte, mais ce n’est pas Landreau qui rachètera le club ». Philippe Plantive souhaiterait qu’un investisseur étranger poses ses valises à Nantes, mais Waldemar Kita ne semble pas prêt à passer le flambeau.

Kita campe sur ses positions