Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Cette énorme annonce sur une future vente de Kita !

Publié le 19 mars 2021 à 0h30 par T.M.

Ces dernières semaines, il a été question d’un projet de rachat du FC Nantes. Toutefois, chez les Canaris, Waldemar Kita ne semble pas enclin à lâcher sa place.

En Ligue 1, l’OM n’est clairement pas le seul club à faire l’objet d’une possible vente. En effet, le FC Nantes a également été au centre des rumeurs ces dernières semaines. Alors que Waldemar Kita détient actuellement les Canaris, il a notamment été question d’un projet de rachat qui était mené par un certain Mickaël Landreau. Et ce jeudi, les supporters du FC Nantes se sont mis à rêver d’une future vente suite à un tweet de Valérie Oppelt, députée LREM de Nantes, conseillère municipale et métropolitaine, en compagnie de Waldemar Kita.

« J'ai senti que ce n'était pas un sujet »