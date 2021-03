Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille colossale se prépare pour Memphis Depay !

Publié le 19 mars 2021 à 22h45 par A.D.

Alors que le contrat de Memphis Depay expirera le 30 juin, le PSG aurait décidé de se repositionner. Mais pour recruter le capitaine de l'OL, le club de la capitale devra batailler avec le FC Barcelone et la Juventus.

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay serait de plus en plus proche d'un départ. Alors qu'une prolongation ne semblerait pas être au programme, l'international néerlandais devrait mettre fin à 4 ans et demi de bons et loyaux services à l'OL. Conscient de la situation de Memphis Depay, le PSG serait prêt à profiter de l'aubaine pour le récupérer gratuitement à l'issue de la saison. Toutefois, Leonardo ferait face à une lourde concurrence sur ce dossier.

Le Barça et la Juve n'en démordraient pas pour Depay