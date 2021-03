Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi, Depay… Leonardo aurait tranché !

Publié le 20 mars 2021 à 23h10 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Memphis Depay, la priorité du club de la capitale ne serait pas encore d’attaquer concrètement la piste menant à l’actuel joueur de l’OL.

Sur le départ de l’Olympique Lyonnais où son contrat le 30 juin prochain, Memphis Depay est annoncé dans les viseurs de bon nombre d’écuries européennes. Il faut dire que la perspective de le recruter libre est une opportunité alléchante pour de nombreux clubs en ces temps économiques perturbés par l’impact financier de la pandémie de Covid-19. Ainsi, en plus du FC Barcelone, le PSG a dernièrement été annoncé sur les traces de Memphis Depay afin de renforcer son secteur offensif au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Memphis Depay, un plan C pour le PSG ?