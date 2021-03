Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une grosse carte à jouer avec Memphis Depay !

Publié le 20 mars 2021 à 21h10 par H.G. mis à jour le 20 mars 2021 à 21h11

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Memphis Depay, le club de la capitale aurait bel et bien une chance d’attirer l’actuel joueur de l’OL.

Arrivant au terme de son contrat à l’OL le 30 juin prochain, Memphis Depay sera libre de rejoindre le club de son choix cet été. Et vu la bonne opportunité de marché qu’il représentera, plusieurs clubs sont annoncés sur ses traces, à l’image du FC Barcelone et de la Juventus. Mais ce n’est pas tout ! En effet, le PSG aimerait lui-aussi tenter d’attirer Memphis Depay afin de renforcer son secteur offensif en cas de départ de Kylian Mbappé et/ou de Julian Draxler. Et bonne nouvelle pour le club de la capitale, il se pourrait bien que cet intérêt soit réciproque.

Le PSG serait un club susceptible d’intéresser Memphis Depay !