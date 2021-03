Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Isak... Koeman et Laporta s’activent pour la succession de Suarez !

Publié le 20 mars 2021 à 18h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone n’a plus que Martin Braithwaite comme avant-centre de métier depuis le départ de Luis Suarez l’été dernier, le club catalan commencerait à s’activer dès maintenant pour enfin lui recruter une successeur au cours du prochain mercato estival.

N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman en raison du net déclin physique qu’il affichait depuis plusieurs mois, Luis Suarez a été poussé vers la sortie l’été dernier par le FC Barcelone. En conséquence, celui qu’on surnomme El Pistolero a rejoint l’Atlético de Madrid, tandis que le Barça était annoncé sur les traces de bon nombre de joueurs afin de le remplacer. Cependant, si les pistes menant à Memphis Depay ou Lautaro Martinez auraient été ardemment travaillées par la direction catalane, aucun joueur n’est finalement venu remplacer Luis Suarez a la clôture de la dernière fenêtre estivale des transferts dans la mesure où les finances dans le rouge du FC Barcelone ne lui ont pas permis d’enrôler un nouveau joueur. De ce fait, le Barça n’a plus que Martin Braithwaite comme véritable avant-centre de métier cette saison, chose qui est insuffisante pour un club de l’envergure des pensionnaires du Camp Nou.

Erling Haaland et Alexander Isak ciblés par le FC Barcelone ?

Toutefois, le FC Barcelone souhaite visiblement corriger le tir au cours du prochain mercato estival en enrôlant la perle rare et ainsi avoir dans son effectif le digne successeur de Luis Suarez. Et dans cette optique, deux joueurs sont annoncés dans le viseur de l’écurie barcelonaise. Le premier serait nul autre qu’Erling Haaland, le prolifique buteur du Borussia Dortmund également annoncé dans les viseurs du Real Madrid et de prestigieuses équipes de Premier League. Et à en croire les informations de SPORT dévoilées ce samedi, le FC Barcelone commencerait à s’activer dans ce dossier puisque Joan Laporta se serait déjà manifesté auprès de Mino Raiola, l’agent d’Erling Haaland, afin de se positionner concrètement sur le dossier. Le quotidien espagnol indique en outre que son prix de départ pourrait être fixé à 120 M€, une somme colossale qui pourrait enjoindre le FC Barcelone à s’intéresser à un autre dossier qui s’apparenterait à un plan B, à savoir Alexander Isak.

« Nous aurons le temps de parler sur le futur de cette équipe »