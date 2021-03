Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision retentissante de Zidane à venir avec ces deux gros noms ?

Publié le 20 mars 2021 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Marcelo et Isco ne devraient plus porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine. En effet, Zinedine Zidane aurait déjà décidé de les vendre lors du prochain mercato estival.

En baisse de régime au Real Madrid ces derniers mois, Marcelo et Isco auraient pu faire leurs valises à plusieurs reprises. Toutefois, ils défendent toujours les couleurs de la Maison-Blanche . En fin de contrat le 30 juin 2022, Marcelo et Isco devraient une nouvelle fois être placés sur le marché lors de la prochaine fenêtre de transferts. En effet, Zinedine Zidane devrait pousser ses joueurs vers la sortie pour ne pas les voir partir gratuitement à l'issue de leur bail.

Marcelo et Isco de nouveau sur le marché cet été ?