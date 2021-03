Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation sur le retour de Martin Odegaard !

Publié le 20 mars 2021 à 21h00 par La rédaction

Alors qu’il est désormais prêté du côté d’Arsenal, Martin Odegaard était revenu au Real Madrid l’été dernier après un très bon passage à la Real Sociedad. Pourtant le Norvégien n’avait aucune intention de revenir à Madrid cette saison.

Depuis son arrivée à Arsenal cet hiver, Martin Odegaard semble s’épanouir en Angleterre. Le Norvégien a la pleine confiance de Mikel Arteta qui lui donne beaucoup plus de temps de jeu que ne le faisait Zinédine Zidane. Pourtant, le technicien français voulait récupérer le milieu de terrain l’été dernier et il avait eu gain de cause. En effet, Odegaard était en prêt du côté de la Real Sociedad et tout semblait acté pour qu’il reste une année supplémentaire aux côtés des hommes d’Imanol Alguacil. Mais au dernier moment, le jeune de 22 ans est revenu chez les Merengue , et son prêt à la Real Sociedad a été interrompu. Pourtant, la volonté du joueur était toute autre.

« Odegaard voulait jouer avec la Real Sociedad cette saison, il en avait besoin »