Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà en grande difficulté dans le dossier David Alaba !

Publié le 20 mars 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG aimerait s’attacher les services de David Alaba au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, tout indique que la tâche de Leonardo dans cette optique sera extrêmement complexe.

Il sera sans aucun doute l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, David Alaba a dernièrement annoncé qu’il quittera le Bayern Munich en fin de saison au terme de son contrat puisqu’il souhaite relever un nouveau challenge. Et sans aucune surprise, cette annonce de l’international autrichien a mis en alerte les plus grandes écuries européennes. Effectivement, le Real Madrid et le FC Barcelone sont par exemple annoncés sur les traces de David Alaba, tandis que le PSG surveille avec attention le dossier comme le10sport.com vous l’a annoncé.

Pour l’heure, David Alaba ne fait pas du PSG une priorité

Seulement voilà, la tâche de Leonardo dans le dossier sera loin d’être aisée, et ce pour deux raisons. La première est simple : David Alaba n’a absolument pas comme priorité de rejoindre les rangs du PSG après son départ du Bayern Munich le 30 juin prochain. Et pour cause, comme le10sport.com vous l’a révélé ce samedi, la volonté première de l’Autrichien à l’heure actuelle serait de rallier le championnat espagnol, où il est donc courtisé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Malgré cela, le PSG continue d’exercer un fort pressing afin de le convaincre, David Alaba semble clairement déterminé à l’idée de rejoindre la Liga, et ce en dépit du fait que ses proches lui diraient pourtant d’étudier avec davantage d’attention la perspective de rejoindre le club parisien.

Une opération chiffrée à 60 M€ malgré son arrivée libre ?