Mercato - PSG : Prolongation, retour… Tout va pour le mieux pour Neymar !

Publié le 20 mars 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est éloigné des terrains depuis maintenant cinq semaines, Neymar va effectuer son grand retour à la compétition ce dimanche, et ce dans un contexte où la question de son avenir est sur le point d’être réglée par le PSG.

« Dans le top 3 des matchs que je voulais le plus jouer », lâchait Neymar sur Twitter à la veille de la rencontre aller opposant le FC Barcelone au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors touché aux adducteurs, l’international brésilien a du faire l’impasse sur cette confrontation aller contre les Catalans, avant d’être également forfait pour le match retour. Mais fort heureusement, le PSG est parvenu à se qualifier face aux Blaugrana sans son international brésilien de 29 ans et s’est ainsi hissé en quarts de finale de la Ligue des Champions au cours desquels il sera opposé au Bayern Munich. Ainsi, vu le choc qui attend les hommes de Mauricio Pochettino, tous les observateurs du club de la capitale attendaient avec impatience le rand retour à la compétition de Neymar. Et après de longues semaines d'attente, celui-ci interviendra définitivement ce dimanche à l’occasion du déplacement des Parisiens à Lyon.

« C’est une joie énorme de pouvoir compter sur Neymar »

En effet, le PSG sera opposé à l’Olympique Lyonnais ce dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Les hommes de Mauricio Pochettino n’auront d’ailleurs pas le droit à l’erreur contre le club présidé par Jean-Michel Aulas dans la mesure où ils sont actuellement à égalité de points au classement de la Ligue 1 avec 60 unités chacun. Et pour espérer s’imposer face à l’OL, le PSG pourra compter sur la présence de Neymar. En effet, bien qu’il devrait simplement entrer en jeu au cours de la rencontre, l’ancien joueur de Santos sera bien du voyage à Lyon comme l’a annoncé Mauricio Pochettino en conférence de presse ce samedi. « Neymar est-il disponible ? Oui. Neymar est dans la liste des convoqués pour le match de demain. C’est une joie énorme de pouvoir compter sur lui. C’est une joie pour lui comme pour nous tous. (...) On aime appliquer le bon sens. Neymar n’a pas joué depuis le match de Caen, soit quasiment 6 semaines. Ce sera difficile qu’il débute. Mais c’est déjà bien qu’il soit là. Il gagnera en forme pour avoir de plus en plus de minutes », a indiqué le technicien argentin.

Une prolongation jusqu’en 2026 imminente ?